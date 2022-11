Rzecznik PiS zapewnia. "Prostujemy kłamstwa Tuska momentalnie"

Rzecznik PiS Radosław Fogiel był gościem programu Tłit WP. Został zapytany o wpis redaktora Samuela Pereiry na Twitterze: "Tusk jeździ po kraju, a Prawo i Sprawiedliwość śpi. To, że szef PO może bez większego problemu opowiadać kłamstwa, szerzyć amnezję ws. swojego dorobku jako premiera i sam sobie zaprzeczać, praktycznie bez żadnej kontry - to porażka komunikacyjna Prawa i Sprawiedliwości". Pytany, jak ocenia tę opinię, Fogiel powiedział, że "opinię każdy może mieć swoją". (…) - Po pierwsze, red. Pereira pisze, że Tusk jeździ po kraju. Jarosław Kaczyński też jeździ po kraju, jest to fakt niezaprzeczalny. I uważam, że prostujemy kłamstwa Donalda Tuska momentalnie - wskazał. Jak podkreślił Fogiel, "dziennikarz każdego medium ma prawo mieć opinię o politykach. Nie jest to dla mnie nic nowego i politycy są do tego przyzwyczajeni". - Ja mogę tylko przedstawiać nasz punkt widzenia. Kiedy wychodzi Donald Tusk i w żywe oczy kłamie, że Platforma nigdy nie strzelała do górników, my szybko odpowiadamy - i w mediach społecznościowych i nasi politycy w mediach - przypominając, pokazując zdjęcia górników zalanych krwią w czasie protestów - wyjaśnił gość WP.

