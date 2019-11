WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze radosław fogiel + 2 tłit30-krotność zus Natalia Durman 1 godzinę temu Rzecznik PiS Radosław Fogiel o 30-krotności ZUS: cały czas liczymy na większość w łamach Zjednoczonej Prawicy - 30-krotność nie pojawiła się dzisiaj. Była dyskutowana również w łonie Zjednoczonej Prawicy. Ta dyskusja była długa. Raz przeważały argumenty... Rozwiń Co się zmieniło proszę to jest pan … Rozwiń Transkrypcja: Co się zmieniło proszę to jest pana wypowiedź prawda jeżeli chodzi o trzydziestokrotność to wygląda Będziemy szukać innych rozwiązań Banasik Octavia Lite 28 październik Oczywiście miał jeszcze o tym też mówił Powtarzam Winogrona trzydziestokrotność nie pojawiła Dzisiaj Dyskutowana również Błonie Zjednoczone No ta dyskusja była interesuje mnie co takiego się zmieniło że Wrócił do tego To tego z Dyskusja była dosyć dosyć długa Raz przeważały argumenty z jednej strony drugi raz argumenty z drugiej Stąd rzeczywiście nam były sytuacje w których wydawało się że Jednak będzie Później pojawiły się nowe argumenty Gdzie okazało się że jednak idziemy w inną Proces No polityka jest też procesem ucieranie treści Różana Uważamy że W tym aspekcie w którym mówimy o likwidacji regresu Podatki Ten kraj Stoję zapewne Jak się można domyślać się z Postulat Lewice oczywiście rozmawialiśmy z lewicą czy liczyć na to że sami się domyślam że mają zagłosować za Aniela to że Rozumiem że Ktoś jest w sejmie to głosu Tak jak dyktuję mu jego sumienie jego przekonania nie musisz niczego Jarosław Adamski na Nowogrodzką czarzastego nie zaprosił No nie widziałem planem Wczoraj na Nowogrodzkiej mnie cały czas niczym Uda nam się Mieć tę większość była w ramach zjednoczonej prawicy będziemy jeszcze na dole rozmawiać z Felicja Ale po co mam powiedzieć że liczyłam na to że Gowina da się jeszcze przekonać żeby zawór Ja uważam że każdego da się przekonać racjonalnymi argumentami Sandomierz Jestem żadnym Będziemy jeszcze a tym Aleo Głosy poparcia z innych stron salir Przyjmiemy Generalnie uważam że ale to warzywa Jarosław Gowin napisał któregoś dnia że gdybym zagłosował To sam siebie musiałbym Porost Ale myślę że jednak prezes partii ma w statucie również bez porozumienia Możliwości USG A jeżeli nie zagłosuję to co rząd mniejsze Panie dyrektorze No nawet jeżeli by się okazało że porozumienie nie zagłosuję Oczywiście będziemy mieli pewną nową sytuację No ale jednak nie znał bym A pokaż A to nie jest tak że ten Trzeba wprowadzić Nav Zakładając chwilowo Chodzież Absolut Jestem za to co nie To jeśli chodzi o trzydziestokrotność to wpływy do budżetu Tego względu będą Między 5 a 7 No jest to zupełnie nieporównywalna quo Stołówka jest przekazywana Naprawa Gdyby tak było No to nie mówi byś ma takich kwotach Dowodem na to Teza O jakikolwiek nie chodzi o wsparcie budżetu żeby pokazanie że Prawo i Sprawiedliwość Bugatti Traktuje na równo I też Pieniądze zabierze Specjalne pokazywanie No i to też Nie jest kwestia zabierania Boże W Polsce Jeszcze dłuższego Kurs zł W kręgach I baran Podatki Grabież Czy zabieranie Okej to nie jest najprzyjemniejszy element bycia obywatelem Na pewno Przyjemniej Okej może nie przyjemniejsze Port Jest fakt Na przykład Państwowe służby zdrowia i tak dalej Ale Powtórz Nie Tej narracji że jest to za Komuś bo To nie jest gra Gościńcu Ty Toy Danina na Usług publicznych Na rzecz dla mnie funkcjonującego państwa a w przypadku Na rzecz DeFacto przeszły A mówię ten Likwidacji regresy w Sytuacji w Im coś więcej zarabia tym mniej Również jest istotny Ogół polskiego system Da Żeby nie używać sumowania pod Jest