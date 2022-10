Rzecznik PiS o zniesieniu immunitetów. "Projekt jest przygotowany"

Rzecznik PiS Radosław Fogiel był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Został zapytany, czy to prawda, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości podpisywali się wczoraj pod projektem zniesienia immunitetów dla parlamentarzystów i sędziów. - Zapowiadaliśmy już to jakiś czas temu. Tu nie chodzi o stuprocentowe zniesienie immunitetu, tylko zniesienie tej jego formy, która sprawia, że sędzia czy parlamentarzysta, np. złamawszy przepisy ruchu drogowego, może zasłonić się immunitetem. To oczywiście wymagałoby zmiany konstytucji. Zobaczymy, czy znajdzie się taka większość - odparł Fogiel. Dopytany, czy były składane podpisy pod takim projektem i co projekt zakłada, odparł: "Tak, to prawda. Chcemy złożyć taki projekt". - Szczegóły będą znane, kiedy go już złożymy do Sejmu. (…) Projekt jest przygotowany. Najważniejszym założeniem jest reforma koncepcji immunitetu. Immunitet w tym zakresie, w którym broni i chroni wykonywanie mandatu poselskiego, czy pełnienie obowiązków sędziego, oczywiście zostaje. Ale ten immunitet ograniczony będzie w ten sposób, żeby już nie było sytuacji, o jakich ze wzburzeniem słyszeliśmy w mediach - wskazał gość WP.