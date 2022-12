Rzecznik PiS o projekcie ws. SN: jeden zapis budzi wątpliwości

Dopytywany przez dziennikarzy o to, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński widział zapisy ustawy, zanim trafiła do Sejmu odpowiedział: - Ta ustawa była przygotowana na poziomie rządu, była wypracowana przez rząd w oparciu o konsultacje i rozmowy z Komisją Europejską i to tam powstawał ten akt legislacyjny. Bochenek podkreślił, że Jarosław Kaczyński "jednoznacznie wypowiedział się na temat tej ustawy i wskazał jednoznacznie to, co budzi jego wątpliwości".