Rzecznik KEP mówi o "produkcji dzieci". "To są kwestie wiary"

- Mamy nadzieję, że jeśli taki pomysł bardzo konkretnie zostanie przedstawiony, to są ku temu specjalne organy, myślę przede wszystkim o Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu - stwierdził Gęsiak. Jego zdaniem, to jest dobre miejsce, by przygotować się do debaty i podjąć konkretne wspólne ustalenia na podstawie rozwiązań przedstawionych przez panią minister.