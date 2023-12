Radio Maryja komentuje decyzję Dudy. "Sukces cywilizacji śmierci"

Tam ustawa o finansowaniu in vitro została nazwana "uderzającą w godność ludzką". Dziennikarze mediów ojca Tadeusza Rydzyka zarzucają Koalicji Obywatelskiej grę na ludzkich emocjach. "Nikt nie upokarza dzieci, jak próbują to sugerować politycy Koalicji Obywatelskiej. Sprzeciw budzi sama metoda. Sposób przechowywania ludzkich istnień i sama metoda to podeptanie ludzkiej godności, a cel nie uświęca środków" - słyszymy w programie.