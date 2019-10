Rzecznik Episkopatu: Kościół nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej

Kościół katolicki nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej - stwierdził rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Przypomina także, że w szkołach istnieje już program "Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik podkreślił, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz innych religii, życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków. - W tej sprawie nie ma pola do kompromisów, szóste przykazanie mówi jasno: "Nie cudzołóż", dlatego wszelkie próby omijania tej zasady, są nie do przyjęcia dla katolików - stwierdził.

Rzecznik Episkopatu nawiązał też do papieskiej adhortacji "Amoris laetitia", w której wskazano: "Sobór Watykański II podniósł potrzebę 'pozytywnego i mądrego wychowania seksualnego', skierowanego do dzieci i młodzieży, 'odpowiedniego do wieku', 'wykorzystującego postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych'. (...) Wielką wartość ma taka edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność, chociaż niektórzy utrzymują, że to sprawa z innych czasów. Jest to naturalna obrona osoby, chroniącej swe wnętrze i unikającej zamienienia się jedynie w przedmiot”.