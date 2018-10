Rzecznik Andrzeja Dudy zabrał głos ws. prezydent Łodzi. Jest deklaracja

- Jeżeli taki wniosek się pojawi, to będziemy się nad nim zastanawiali, będziemy go rozważali, procedowali. Natomiast nie sądzę, żeby takie coś miało mieć miejsce - oznajmił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Kilka dni temu pojawił się pomysł wystąpienia do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie. I choć sama prezydent nie zakłada takiej opcji, to - jak pisaliśmy w WP - mogą to zrobić za nią mieszkańcy. - Szykuje się taka inicjatywa - zdradził nam Bartosz Domaszewicz, rzecznik Zdanowskiej.

Co na to Andrzej Duda? Głos zabrał jego rzecznik, Barłomiej Spychalski. W radiowej Trójce zapewnił, że jeśli wniosek o ułaskawienie Hanny Zdanowskiej wpłynie do prezydenta, "będzie rozważany". Podkreślił, że w sprawie tej trzeba przede wszystkim bazować na prawie. - Jest artykuł w KPK (Kodeks postępowania karnego), który mówi dokładnie, kto może zwrócić się do prezydenta z wnioskiem o ułaskawienie - wskazał Spychalski.