Szykuje się wniosek o ułaskawienie Zdanowskiej. "Prezydent sam może to zrobić"

Hanna Zdanowska, która dzięki ogromnemu poparciu wygrała wybory na prezydenta Łodzi, nie zamierza występować do prezydenta o ułaskawienie. Mogą to jednak zrobić za nią mieszkańcy Łodzi. - Szykuje się taka inicjatywa – mówi Bartosz Domaszewicz, rzecznik Zdanowskiej.

- Pani prezydent nie będzie występowała do prezydenta w tej sprawie. Mamy jednak sygnały od mieszkańców Łodzi. Pojawiła się taka inicjatywa, że wystąpią do prezydenta Andrzeja Dudy, by ją ułaskawił. Pewnie to zależy od tego, czy zgromadzą odpowiednią liczbę chętnych, by miało to masowy charakter – mówi Domaszewicz.