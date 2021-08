Rzeczniczka Porozumienia o podwyżkach dla polityków. Ma pomysł

- Podwyżki dla polityków to temat, który wywołuje duże emocje. O ile politycy powinni lepiej zarabiać (...), o tyle nie wiem, czy to odpowiedni moment, by zajmować się podwyżkami. Myślę, że jest wiele innych kwestii, które są ważniejsze - mówiła rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Zobaczymy, jak będzie wyglądała ustawa, jak będzie wyglądała debata, czy jakieś poprawki zostaną wniesione. Uważam, że powinniśmy utworzyć system, który sprawi, że wynagrodzenia dla polityków będą powiązane ze średnią krajową. Proponowałabym, by takie zmiany wchodziły od następnej kadencji. To moje osobiste zdanie - dodała. Posłanka odniosła się również do słów prowadzącego program Patryka Michalskiego, który zwrócił uwagę, że najpierw Andrzej Duda podpisał rozporządzenie ws. podwyżek dla parlamentarzystów, a teraz posłowie będą głosować za podwyżką dla prezydenta i samorządowców. - Wynagrodzenia samorządowców pozostawiają wiele do życzenia. Zasługują, by zostały podniesione. Czy to jest transakcja wiązana? Nie wiem, bo nie uczestniczyłam w tego typu rozmowach. Chciałabym wierzyć, że nie - powiedziała Sroka.