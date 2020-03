WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 koronawirus#Newsroom oprac. Anna Kozińska 56 min. temu Rządzący nie chcą przesunięcia wyborów. Skąd ten upór? Robert Feluś, zastępca redaktora naczelnego Wirtualnej Polski, w programie WP #Newsroom mówił o tym, dlaczego władza chce, by mimo koronawirusa... Rozwiń opór bo ja też nie wierzę w to że … Rozwiń Transkrypcja: opór bo ja też nie wierzę w to że Prawo i Sprawiedliwość wierzy że ten wirus przejdzie bokiem znaczy no wszyscy w prawie i Sprawiedliwości muszą mieć świadomość jest naprawdę źle zarówno ekonomicznie politycznie wszelako skąd ten utwór co takiego musi być u podstaw tego utworu ten opór wynika z tego że rzeczywiście zaraza czego sobie nie życzymy przetoczył się przez nasz kraj w sposób duży to w znacznym stopniu ten kraj na różnych spustoszył w takich sytuacjach zawsze część odium nie rosnącego bezrobocia upadających firmy i i wielu wielu innych rzeczy spada na rządzących więc się boją że takiej stacji że albo teraz nam się uda szybko tego naszego kandydata przepchnąć i złapać kolejne 5 lat naszego prezydenta bo potem to może być różnie i dlatego władza się boi tego potem bo potem naprawdę może być w słupkach poparcia bardzo słabo A może to jest pokaż siły po prostu pokazuje mi jesteśmy w stanie przeprowadzić wybory nawet w takich krytycznych warunkach ja mam bo ja mam wrażenie że akurat takiego pokazu siły koronawirus jakoś się nie przesadnie bo i on będzie szedł swoim trybem jeśli nie będziemy podejmowali działanie takich które powinniśmy podejmować dzisiaj z pewnym zażenowanie marszałka Karczewskiego doktora Karczewskiego który komentując te niedawne Podróże pana prezydenta mówił że przecież on musi pójść do ludzi cisnąć Dual No na Boga No właśnie nie musi No lepiej Teraz sobie nie wciskaj mi dłoni a nie kto inny Jak Pan marszałek Karczewski parę tygodni temu pouczał marszałka grodzkiego że nie tak się przycisk tylko tak się przyciska dozownik żeby tymi rękami nie manipulować