Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMGW ostrzegają przed silnym mrozem. Nawet -18 stopni

IMGW po raz kolejny wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Alerty obowiązują w trzech województwach, ale bardzo zimno będzie w całym kraju.

IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia, najniższego w trzystopniowej skali, dla całego województwa podlaskiego (z wyjatkiem powiatu siemiatyckiego), warmińsko-mazurskiego (w powiatach piskim, mrągowskim, ełckim, oleckim, gołdapskim, giżyckim, węgorzewskim, kętrzyńskim i bartoszyckim). Termometry mają tu w nocy wskazywać od -15 do -12 st. C. Lokalnie temperatura może spaść nawet do -18 st. C.