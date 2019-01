IMGW wydaje ostrzeżenia przed silnym mrozem w nocy. Nawet -22 stopnie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował alerty przed niskimi temperaturami. Ostrzeżenia zostały wydane dla najbliższej nocy oraz poranka i dotyczą mieszkańców czterech województw.

IMGW wydało ostrzeżenia przed silnymi mrozami dla mieszkańców województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Najzimniej będzie rejonach podgórskich Karpat, tam temperatura będzie wahać się od -22 stopni Celsjusza do -17. W rejonach podgórskich Sudetów słupki rtęci pokażą od 17 do 14 kresek poniżej zera.

Alerty będą obowiązywać do środy do godz. 10. Chłodno będzie też na Suwalszczyźnie i Kielecczyźnie, gdzie termometry wskazywać będą w okolicach -12 st. C. W centrum około -8, najcieplej na Pomorzu Zachodnim -4. Dodatkowo wpływ na odczuwalną temperaturę będzie miał delikatny wiatr, który może osiągnąć prędkość około 15 km/h.