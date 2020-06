Rządowe auto w kampanii wyborczej. Jeździ nim były wicepremier

Tuż po południu pojawia się w Kielcach, na placu Artystów. W rządowym aucie towarzyszy mu wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, która należy do partii Jarosława Gowina. Oboje na konferencji prasowej przekonują do głosowania na Andrzeja Dudę. Według ustaleń Wirtualnej Polski, tym samym autem szef Porozumienia przyjechał w sobotę na Jasną Górę. Obchodzono tam Dzień Przedsiębiorcy, a wydarzenie zapadnie w pamięci ze względu na wystąpienie z ambony wicepremier Jadwigi Emilewicz, która przemawiała do przedsiębiorców.