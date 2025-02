Rzadkie zjawisko w Arabii Saudyjskiej. Kierowca, aż chwycił za telefon

Nietypowe zjawisko w Arabii Saudyjskiej. Agencja Reutera udostępniła nagranie jednego z kierowców, jak we wtorek nagrał potężną ulewę, która przeszła wieczorem przez Al Zulfi w Prowincji Rijad. Co prawda, deszcz w okresie zimowym w tym regionie czasami się zdarza, to jednak tak obfite opady wraz z gradem są już niezwykle rzadkim zjawiskiem. W ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe w Arabii Saudyjskiej zdarzają się częściej. Jak przyznał Reuters, od listopada do marca, zdarzają się sporadyczne burze i intensywne deszcze z powodu systemów niskiego ciśnienia napływających znad Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej. Opady gradu są jednak nietypowe.