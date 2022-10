Rzadkie odkrycie w USA. Niezwykłe, co odsłonił niski poziom rzeki

Niski poziom rzeki Mississippi w Baton Rouge w Luizjanie sprawił, że na brzegu pojawił się tajemniczy obiekt. Szybko okazało się, że to historyczny wrak z XIX w. Amerykańscy badacze stwierdzili, że cała konstrukcja przypomina część promu, który zatonął w okresie między 1800 r. a 1915 r. Co ciekawe, badaczy o odkryciu powiadomił zwykły przechodzień, który przypadkowo natknął się na historyczny prom. Mężczyzna natychmiast zgłosił to właściwym służbom. Niegdyś ten statek służył do transportu ludzi i wozów konnych z jednej strony rzeki na drugą. Wszystko dlatego, że w tamtych czasach nie było jeszcze potężnych mostów, przecinających Mississippi w okolicach Baton Rouge. To już kolejne niezwykłe odkrycie w USA w ostatnim czasie. Tegoroczne lato było wyjątkowo gorące w części Ameryki Północnej. Kilka miesięcy temu cofające się wody w Lake Mead National Recreation Area ujawniły ludzkie szczątki, niezliczone wysuszone ryby, cmentarzysko zapomnianych łodzi, a nawet zatopioną jednostkę z czasów II wojny światowej.