Rzadki widok na Saharze. Czegoś takiego nie było 50 lat

Niecodzienne obrazki z Sahary. W okolicach Merzougi w Maroku po ulewnych deszczach doszło do rzadkiego zjawiska - na Saharze woda zalała fragment pustyni. Agencja AP udostępniła niezwykłe nagrania z perspektywy drona. Widać na nich, że miejscami tam, gdzie do niedawna był wyłącznie piasek, teraz znajduje się zalegająca woda. Co więcej, satelity NASA wykryły nawet obecność wody w słynnym wyschniętym od 50 lat jeziorze Iriki, między prowincjami Zagora i Tata. Jak przekazuje AP, ten region Maroka nie jest zwykle dotknięty opadami deszczu. Gdy pojawiają się ulewy, to momentalnie tworzą się zjawiska, które wyglądają dla ludzkiego oka niezwykle, właśnie z powodu kontrastu między suchym, piaszczystym terenem a nagłą obecnością sporej ilości wody. Ulewne deszcze na Saharze są bardzo rzadkim zjawiskiem. Trzeba jednak zaznaczyć, że czasami się zdarzają, tylko zazwyczaj w rejonach północnych, gdzie pustynia graniczy z górzystymi obszarami Atlasu.