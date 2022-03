Rzadki gatunek grzyba uchwycony na nagraniu. Ściśle chroniony

Topniejący w górach śnieg odsłania grunt w lasach, ustępując miejsca mchom, kwiatom i grzybom. Nadleśnictwo Baligród opublikowało na swoim profilu na Facebooku nagranie, na którym udało się zarejestrować rzadki okaz grzyba. Czarka szkarłatna jest wyjątkowo rzadko występującym gatunkiem, który w Polsce do 2014 roku był gatunkiem ściśle chronionym. Najczęściej można go zaobserwować w lasach, rozwija się najlepiej na opadłych gałęziach. Najłatwiej zaobserwować go od grudnia do maja.