Rząd zmieni zasady kwarantanny. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia odpowiada prof. Horbanowi

Główny doradca premiera ds. COVID-19 chce, aby minister zdrowia znowelizował przepisy dotyczące kwarantanny. Prof. Andrzej Horban oświadczył w programie "Newsroom WP", że dla niego jest "oczywiste", iż okres kwarantannowy powinien rozpoczynać się w dniu przekroczenia granicy państwa. Kilkanaście godzin później na sugestię lekarza odpowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. - A jeżeli przyleci się do Warszawy o 23 i trzeba będzie dojechać do Szczecina, to w którym momencie podróży rozpocznie się kwarantanna? Zaznaczam, że kwarantanna to nie jest izolacja (…). Nie wypaczajmy tej zasady tylko po to, aby ktoś nocował na lotnisku - powiedział w "Newsroomie WP" Wojciech Andrusiewicz. - Wirus wywołuje chorobę najczęściej w piątej lub szóstej dobie (po zakażeniu - red.). Przetestowanie takiej osoby na lotnisku nic nie da - w 90 proc. możemy przyjąć, że jest zdrowa - dodał urzędnik.