Rząd unika odpowiedzi na niewygodne pytania. Katastrofa smoleńska tematem tabu

Partia rządząca unika odpowiedzi na pytania zadawane przez posłów opozycji. Ministrowie na odpowiedź mają 21 dni, ale często naginają ten termin, nawet o 500 dni. Najczęściej odpowiedzi unika resort obrony.

Interpelacja to najczęstszy sposób uzyskania odpowiedzi od premiera lub konkretnego ministra, składana przez posłów opozycji. W obecnej kadencji Sejmu złożono ich już 25 tys., a podczas całej poprzedniej 35 tys. Czas przewidziany na odpowiedź to 21 dni. Po przejęciu władzy przez PiS pojawił się problem z uzyskiwaniem odpowiedzi - podaje "Rzeczpospolita".

Aktualnie przekroczono termin w stosunku do ok. 700 interpelacji. Najczęściej od odpowiedzi uchyla się MON. Dotyczy to zwłaszcza pytań o katastrofę smoleńską. W przypadku resortu obrony opóźnienia wynoszą prawie 500 dni. - Do niedawna dostęp do informacji przez posłów był czymś świętym. 99 proc. utajnienia informacji jest po stronie rządzących - komentuje Cezary Tomczyk z PO. Posłowie znaleźli jednak nowy sposób.