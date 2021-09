Rząd stawia ultimatum protestującym. Lekarze odpowiadają: ani kroku w tył

Lekarze: rząd przeszacował koszt naszych postulatów

Rozmówcy z obozu rządzącego nie wykluczają, że rozmowa z szefem rządu będzie na późniejszym etapie protestu medyków możliwa. Nic nie wskazuje jednak na to, że stanie się to w tym tygodniu. Odpowiedzialność za rozmowy z medykami przejmuje bowiem nowy wiceminister zdrowia ds. dialogu społecznego Piotr Bromber, dotychczasowy dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Lubuskiem. - Skoro dopiero teraz powoływany jest wiceminister od dialogu, to znaczy, że do tej pory tego dialogu nie było, był tylko monolog Ministerstwa Zdrowia - komentuje dr Matylda Kłudkowska.