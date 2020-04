Osoby objęte kwarantanną są śledzone przez rząd? Ekspert opowiada o początkach epidemiologii

zgodnie z najnowszymi doniesieniami prasowymi rząd sięgnął w ostatnich dniach po nowe środki walki z epidemia wirusa a mianowicie wystąpił do szeregu operatorów sieci w Polsce udostępnienie danych dotyczących lokalizacji lokalizacji między innymi osób objętych Kanada to oczywiście dobro społeczne i cel tego rodzaju działań jest dość oczywisty chcielibyśmy lepiej wiedzieć o tym czy osoby które dla dobra społeczeństwo powinny się izolować rzeczywiście to robią ale też w tego typu sytuacjach pojawiają się istotne pytania pytania do prywatności naszych danych pytania dotyczące tego czy rzeczywiście tego rodzaju oddziaływania są skuteczne ja nie chcę to chodzić w ani w kwestie polityczne a nie kwestie prawnicze ale za to chciałbym zaprosić na wycieczkę wycieczkę w której pokażesz z jakiego rodzaju źródeł czerpali kiedyś i z jakiego rodzaju źródeł dziś epidemiolodzy czerpią informacje na temat rozwoju epidemii do czego w tym właśnie kontakcie mogą się przydać dane które uzyskujemy z telefonów komórkowych Tak więc startujemy proszę państwa na początek naszej wycieczki mam dla was zagadkę proszę ekran czy kojarzą państwo tego człowieka czy wiedzą państwo Kto to jest Myślę że wielu z was tak A jak pójdzie wam z drugą postacią to chyba jest już za trudne skrót państwa te dwie postaci z nią ale skoro też tak więc przedstawiam państwu po lewej stronie i po prawej stronie Jon Snow wymowa imienia jest podobna ale jest też sporo różnic Otóż państwa człowiek po lewej nigdy nie istniał a przynajmniej istnieją tylko w naszej wyobraźni powiedz po prawej to postać rzeczywista a mianowicie jeden z ojców założycieli współczesnej epidemiologii działające w 19 wieku angielski lekarz 10 największych zasług było rozwikłanie zagadką to było źródła epidemii epidemii cholery która trafiła Londyn z wyjątkową intensywnością W 1854 roku znowu bardzo starannie przyglądał się do pływa na ich podstawie później przygotowano nawet taką gustowną mapkę i takie państwo na tej mapce widzą w niej centralnej części jest całkiem sporo czarnych punktów rocznie wyglądających czarnych kropek tak gadają niestety zgodą ofiar epidemii to właśnie tam były te domostwa które trafiła cholera Jak państwo widzicie wszystkie te kropki gromadzą się wokół od tej ulicy pochodzi też nazwę epidemii którą potem zwano epidemią Street Style ulicy znalazł i zidentyfikował niepozornie wyglądająca była to mianowicie pompa która była źródłem zakażeń ona to właśnie dostarczała mieszkańcom Soho wodę przestaną z Tamizy zamknięcie tej pompy pozwoliło w istotny sposób poprawić sytuację ale jednocześnie epidemiologia czego się dowiedziała dowiedziałaś mianowicie że jeżeli starannie przyjrzymy się danym a także Zilustruj je myje sobie w odpowiedni sposób to będziemy mogli zbudować na tej podstawie jakieś użyteczne modele zjawiska modele rozwoju epidemii współcześnie Dzieje się to w podobny sposób Zaznacz zupełnie innych danych przeskakujemy w tym momencie do 2010 roku jesteśmy na Haiti Haiti także trafi epidemia cholery w czasie tej premii bodajże po raz Korzystając z danych pochodzących z komórek danych pochodzących od operatorów telefonii komórkowej do przewidzenia rozwoju epidemii na podstawie ruchów ludności obecnie modele twarzy już bardzo wiele firm jedną z takich intensywniej w tej chwili komunikujących swoje wyniki jest firma Blue dot która tworzy modele które opierają pochodzący z telefonów ale też na danych dotyczących ruchu lotniczego a także do rozwikłania zagadek rozwoju epidemii bludot używa też pochodzących z doniesień prasowych codziennie skanuje ich dziesiątki tysięcy i na tej podstawie jest w stanie znacznie wcześniej niż nawet rządy czy instytucje publiczne przewidzieć kiedy możemy się spodziewać pojawienie się pierwsze w przypadku którędy ten wirus Będzie podróżować po danym kraju czy świecie i wreszcie być może dzięki takim informacją możliwe będzie dużo skuteczniejsze za pewne epidemii wczesnym etapie rozwoju No cóż brzmi tak niezwykle optymistyczne obrazek technologia często kreśli przed nami Tego typu wizję przyszłości w których właściwie No jeżeli nie życie wieczne to przynajmniej szczęście i poczucie bezpieczeństwa czy na ten jest jakaś bardziej mroczna strona całej tej imprezy czy jest się to też czego Tak więc wracając do kwestii którą poruszyłem na początku dzisiejszego spotkania Czy powinniśmy się cieszyć czy martwić że polski rząd będzie miał teraz tak szczegółowy dostęp a przynajmniej usiłuje mieć tak szczegółowe informacje o tym jak poruszamy się po kraju No cóż dobrej odpowiedzi na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie chyba jest w niedzielę bo jak zawsze w wypadku za coś z jednej strony mamy te korzyści które płyną na przykład z możliwości zapobiegania dodatkowym zakażeniom drugiej strony mamy pewną cenę tą ceną jest podzielenie się w naszym życiu czasem bardzo prywatnych jego aspektach z władzami czyli w jakim zakresie mamy na to ochotę to są chyba pytania na które powinniśmy sobie wszyscy w tym momencie odpowiedzieć ale próba na pewno wykraczać będzie poza te kilka minut które spędzamy to z tobą wspólnie Tak więc zostawiam to państwo jako temat do wieczornych albo porannych przemyśleń i do zobaczenia niebawem