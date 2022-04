Rząd popełnił błąd? Piotr Mueller przyznaje

Jak odejście od rosyjskich surowców wpłynie na inflację? - Narodowy Bank Polski publikuje takie założenia, ale realnie będzie można je przedstawić około maja. Dzisiaj jest to trudne do ocenienia. Konflikt wojenny powoduje zawsze to, że stabilność takich analiz jest bardzo trudna - powiedział w programie "Tłit" WP Piotr Mueller, rzecznik rządu. Przyznał, że "jakieś ruchy na stopach procentowych mogą się pojawić". Na pytanie, czy rząd przyzna się do błędów ws. Polskiego Ładu, powiedział, że "wyciągane są wnioski". - W konsultacjach ten mechanizm ulgi dla klasy średniej był krytykowany, dlatego go niwelujemy - dodał Piotr Mueller.