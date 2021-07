Rząd obiecał 220 milionów na psychiatrię dziecięcą. Tak wygląda realizacja programu

- Od początku uważam, że kwestia psychiatrii dziecięcej nie powinna być kwestią jakiegokolwiek sporu politycznego. Ta sprawa powinna być ponadpartyjna. Dlatego w swojej naiwności, za każdym razem, kiedy staramy się o kolejne środki finansowe na ochronę zdrowia najmłodszych, liczę na to, że to zostanie przyjęte i szybko zrealizowane. Tak się, niestety, nie dzieje. Jeśli nawet ogłoszenie programu było elementem rządowego PR-u i politycznej strategii, trudno. Ale niech przynajmniej zostanie to wdrożone w życie – mówi Wirtualnej Polsce posłanka Marta Golbik.