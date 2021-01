Psychiatria dziecięca. Premier zapowiada utworzenie całodobowej infolinii

Pamiętamy czasy, kiedy niewiele mówiło się o psychiatrii dziecięcej i o psychoterapeutach. Dzisiaj ta świadomość jest większa. Pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej walczyć z tymi chorobami i żeby jak najlepiej rozwijać system psychiatrii dziecięcej - stwierdził premier Mateusz Morawiecki, prezentując program wsparcia psychiatrii dziecięcej. Rząd przeznaczy na niego 220 mln zł.

- Wiele się mówi o wyzwaniach cywilizacyjnych, ale ich przełamanie to nie tylko walka z pandemią i walka o gospodarkę. To też walka o zdrowie psychiczne, dbałość o system psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej i inwestowanie środków w ten system - stwierdził na konferencji prasowej poświęconej dofinansowaniu psychiatrii dziecięcej.

- Pamiętamy czasy, kiedy niewiele mówiło się o psychiatrii dziecięcej i o psychoterapeutach. Dzisiaj ta świadomość jest większa. Pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej walczyć z tymi chorobami i żeby jak najlepiej rozwijać system psychiatrii dziecięcej - mówił Mateusz Morawiecki. - Dzisiaj też wiemy doskonale, że dzieci są narażone na różnego rodzaju ryzyka i ataki, na hejt. Wiemy, że poprzez to dochodzi do różnego rodzaju działań autodestrukcyjnych, do wielu problemów psychiatrycznych w tym obszarze - stwierdził premier i dodał, że "musimy wyciągnąć przyjazną dłoń do dzieci i młodzieży".

- W sierpniu 2019 r. wdrożyliśmy nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ub. roku nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży wzrosły z ok. 250 mln zł do znacznie powyżej 400 mln zł, w 2020 roku zwiększyliśmy łączną liczbę placówek udzielających świadczeń dzieciom i rodzicom z 365 do 562, a więc o ponad 50 proc. w ciągu jednego roku - mówił szef rządu.

Psychiatra dziecięca: premier przedstawił plan

Dodał, że w kwietniu 2020 r. działalność rozpoczęło 138 ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Opieki Psychoterapeutycznej.

- W planach finasowania oddziałów wojewódzkich NFZ zabezpieczone są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z pierwszego poziomu sieci psychiatrii dziecięcej - dodał Morawiecki.

Premier przedstawił też szczegóły nowego rządowego programu wsparcia psychiatrii dziecięcej, który będzie składał się z 4 punktów. Potwierdziły się ustalenia WP, że na program ten ma zostać przeznaczonych 220 mln zł.

Pierwszy punkt planu to poprawa infrastruktury, remonty i unowocześnienie placówek. - Przeznaczamy na ten cel ok. 120 mln zł - to jest po ok. 3 mln zł na jeden oddział - podkreślał.

Rząd chce też uruchomić bezpłatną całodobową infolini - w tym także możliwości komunikowania się poprzez czat i e-mail.

- Problemy, z jakimi styka się młodzież, stykają się dzieci, są ogromne i chcemy udostępnić wszystkie możliwe kanały komunikacji po to, żeby jak najmniej było, najlepiej w ogóle, samobójstw wśród dzieci i młodzieży, żeby otworzyć wszelkie możliwe mechanizmy wsparcia dla dzieci i młodzieży w tym bardzo trudnym czasie - mówił Morawiecki.

Punkt trzeci to zwiększenie dostępności świadczeń lekarzy psychiatrów, czyli zniesienie obowiązujących limitów.

- Po czwarte uruchomienie programów profilaktyki uzależnień cyfrowych. Myślę, że wszyscy rodzice bez wyjątku wiedzą, jak to jest groźne uzależnienie od komputera, od jakiegoś telefonu. Dzisiaj w szczególności w czasie epidemii jeszcze bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej - mówił Morawiecki.

Senat domagał się 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą

Przypomnijmy, że przedstawienie programu wsparcia psychiatrii dziecięcej zapowiedział w programie "Tłit" w WP szef KPRM Michał Dworczyk. - Za tym programem idą konkretne środki finansowe. O szczegółach będzie mówił w środę premier i minister zdrowia Adam Niedzielski - tłumaczył szef KPRM.

Pojawienie się takiego programu zapowiadał wcześniej Stanisław Karczewski. - Wiem, że mamy dużo do zrobienia w psychiatrii dziecięcej. Na początku tygodnia premier z ministrem zdrowia przedstawią program zwiększonej o ponad 80 mln zł kwoty na psychiatrię dziecięcą - podkreślił Karczewski.

On sam, wraz z 47 innymi senatorami Prawa i Sprawiedliwości, tydzień temu głosował przeciwko poprawce Senatu, która przydzielała na psychiatrię dziecięcą dodatkowe 80 mln złotych. - Mieliśmy ustalone głosowania dotyczące budżetu. Ten budżet jest skonstruowany w sposób zrównoważony. Każde zachwianie tego budżetu powoduje pewne perturbacje - tłumaczył swoją decyzję Stanisław Karczewski.

Psychiatria dziecięca. Setki tysięcy dzieci i 400 specjalistów

W poniedziałek marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki apelował do posłów, by przyjęli tę poprawkę. Niestety, w poniedziałek sejmowa komisja poprawkę tę odrzuciła.