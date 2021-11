Rząd nie słucha Rady Medycznej? Prof. Krzysztof Simon o "licznych błędach"

W ostatnich dniach część członków Rady Medycznej przy premierze Morawieckim informuje, że rząd nie wsłuchuje się w ich postulaty. - My robimy to społecznie. Uważam, że robimy przyzwoitą robotę. (...) To nie jest tak, że rząd niczego nie słucha, choć według mnie zostały popełnione bardzo liczne błędy w województwach wschodnich, gdzie ta epidemia przebiegała ze strasznymi ofiarami - komentował w programie "Newsroom" WP prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. - Lokalne lockdowny absolutnie powinny być wprowadzone. Tak było wcześniej ustalane, przy poprzedniej fali. Tego teraz nie wprowadzono, nie wiem dlaczego. (...) Ja też jestem przeciwnikiem całkowitego lockdownu w kraju, mimo tych działań władz austriackich. Ale to nie znaczy, że w pewnych powiatach tego nie trzeba zrobić. Jestem przeciwnikiem wysłania młodzieży na naukę zdalną, bo to jest katastrofa, ale lokalnie, gdzie jest ogromne zaostrzenie w powiatach, trzeba to egzekwować - podkreślał lekarz. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała o kwestię lockdownu tylko dla osób niezaszczepionych. - Ja uważam, że Polska powinna iść tą samą drogą. (...) Bo na lockdownie totalnym obrywają ci, którzy mają postawy prospołeczne, prozdrowotne i szanują innych. (...) Natomiast maski wszyscy powinni nosić w miejscach zamkniętych - przekazał prof. Simon.