Rząd Morawieckiego oceniony. Prof. Bieńkowska wskazała zagrożenie

Z najnowszego sondażu United Surrey, które zostało przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski, wynika, że 51,1 proc. ankietowanych pozytywnie wypowiada się o Narodowym Programie Szczepień, przeciwnego zdania jest 42,4 proc. badanych. - Czasami były momenty chaosu: przed punkami szczepień tworzyły się kolejki, ale to z reguły była pewna nadgorliwość samych osób przychodzących za wcześnie na swoje szczepienie. Były przestoje, ale do Polski trafia coraz więcej szczepionek. Jeżeli będzie zrobione wszystko, aby było jak najwięcej punktów szczepień (…) i jeżeli będą szczepienia dostępne dla większej grupy osób, to będzie to sukces - oceniła w programie "Newsroom" WP prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk. Wirusolog z Uniwersytetu Gdańskiego zwróciła uwagę, że obecnie należy skupić się na kwestii organizacji i poprawie systemu informatycznego. - Do Polski trafia coraz więcej szczepionek, wciąż ta liczba jest zbyt mała, ale będzie ich więcej - dodała.

Rozwiń