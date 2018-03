Rząd miał zdekomunizować myśliwych, ale przegrał, bo z ustawy zniknął jeden zapis

Minister środowiska chciał usunąć z władz związku łowieckiego tajnych współpracowników, w tym szefa PZŁ, ale zrobił prezesowi PiS przykrą niespodziankę. Z przyjętej przez Sejm ustawy zniknął jednak zapis dotyczący TW. Poseł PiS Jerzy Gosiewski przyznaje, że zmianę sugerował m.in. prawnik związku.

Według naszych rozmówców zbliżonych do resortu środowiska Henryk Kowalczyk obejmując urząd ministra w styczniu dostał od prezesa PiS dwa zadania – walkę z wirusem ASF i przeprowadzenie dekomunizacji w związku łowieckim. Poprawki do prawa łowieckiego, które dotyczyły dekomunizacji - jak ujawniła Wirtualna Polska – powstały w resorcie i były trzymane w tajemnicy nawet prze posłami PiS.

Według naszych rozmówców zbliżonych do związku łowieckiego ujawnienie planowanych przez PiS zmian wywołało popłoch we władzach związku. – Odbyła się narada w gronie najbardziej zaufanych. Zastanawiali się, jak zabezpieczyć tajemnice związku, na wypadek wymiany jego władz – relacjonuje nam jeden rozmówców.

Z projektu dekomunizacji PZŁ, który trafił do Sejmu wynikało, że stanowiska stracą dwaj najważniejsi ludzie w związku - szef PZŁ Lech Bloch i Andrzej Gdula, kierujący Naczelną Radą Łowiecką, drugim co do ważności organem związku.

Podobne widzi to inny rozmówca zbliżony do resortu, który mówi nam, że Kowalczyk tłumacząc zmianę powoływał się na opinię IPN.

Co na to IPN? - To mało prawodpodobne, by IPN wydawał opinię, by nie wykluczać tajnych współpraacowników - słyszymy w instutucie. O sprawę zapytaiśmy też rzecznika instytutu Adama Przegalińskiego. Do czasu publikacji tekstu odpowiedź nie nadeszła.