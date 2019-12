Rząd Mateusza Morawieckiego. Media ujawniają nazwisko minister sportu

Danuta Dmowska-Andrzejuk - to główna kandydatka na objęcie funkcji ministra sportu. To była mistrzyni Europy i świata w szermierce. Według nieoficjalnych informacji ogłoszenie jej kandydatury ma nastąpić w czwartek.



Jako pierwszy nazwisko nowej minister sportu ujawnił portal Onet. - Nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia - przyznał w rozmowie z WP Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dopytywany o ewentualną datę ogłoszenia tej kandydatury, ponowił swoją odpowiedź.

Obecnie teka ministra sportu leży w kompetencjach Mateusza Morawieckiego. - Toczone są teraz rozmowy z dwoma kandydatami - bardzo zaawansowane. Jak te osoby określą swoje zdanie, a my również się na kogoś zdecydujemy, to wtedy to przedstawimy. (...) Obecnie toczymy rozmowy z dwiema kobietami. Wszystko będzie jasne w ciągu dwóch tygodni - przyznawał w rozmowie z RMF premier.