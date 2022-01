Rząd liczy na Tuska? Mueller: "Może odegrać pozytywną rolę"

Zdaniem Zbigniewa Ziobry Polska powinna wypowiedzieć pakiet klimatyczny. Rzecznik rządu w programie "Tłit" Wirtualnej Polski został zapytany o to, czy takie rozwiązanie jest w ogóle brane pod uwagę. - Sam pakiet klimatyczny jest trudno wypowiedzieć, bo jest to element prawa europejskiego - stwierdził Piotr Mueller. - Trzeba podejmować działania, które spowodują, że jego skutki będą mniejsze - wskazał polityk i jako przykład podał zablokowanie niekorzystnych rozwiązań z pakietu Fit for 55. Piotr Mueller wskazał, że wielu komentatorów "dziwnie patrzy" na nasze apele do Donalda Tuska ws. reformy systemu ETS. - Pakietu Fit for 55 jest jeszcze przed nami - przypomniał rzecznik rządu i dodał, że "Europejska Partia Ludowa może to zablokować, razem z nami". - Donald Tusk może odegrać tu pozytywną rolę - dodał. - Ciężko mi na niego liczyć, bo mam wrażenie, że on nic nie robi, ale chciałbym, żeby podjął takie działanie - zaznaczył Piotr Mueller.