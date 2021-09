"Rz": Rosną ceny chleba. Będzie coraz drożej

Indeks w porównaniu do lipca poszedł w górę o 3,1 proc., a w stosunku do sierpnia 2020 r. aż o 32,9 proc. Znalazł się na najwyższym poziomie od września 2011 r. Zbliża się do pobicia historycznego rekordu. W sierpniu drożały trzy z pięciu składowych indeksu, czyli zboża, oleje roślinne i cukier.