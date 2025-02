Ryzykują życie wchodząc na cienki lód. "Chłopiec rozbijał lód, mama się przyglądała"

W sezonie zimowym coraz częściej dochodzi do wypadków związanych z wchodzeniem na lód, pomimo licznych ostrzeżeń i apeli służb ratunkowych. W wielu rejonach Polski tafla lodu, choć może wyglądać na solidną, wcale nie jest bezpieczna. Wiele osób ignoruje ostrzeżenia i ryzykuje życie, wchodząc na nieutwardzony lód, co skutkuje poważnymi wypadkami, a nawet tragediami.

- Spędzamy czas na świeżym powietrzu, ale oczywiście uważamy, żeby nie zapuszczać się wgłąb jeziora - mówi nam mama kilkulatki, bawiącej się na krach. Na nasze pytanie, czy są pewne, co do bezpieczeństwa zabawy, kobieta stwierdza, że "przecież na środku są wędkarze", a oni "są ciężsi".

"Oni szli obok siebie, a więc ten ciężar był skumulowany na małej powierzchni. Głupie to było. Jakby oni wpadli do wody na środku rzeki, to zanim ja, czy ktoś inny zadzwoniłby po strażaków, i zanim by oni przyjechali, to nie wiem, czy oni by w takiej zimnej wodzie tak długo wytrzymali" - ocenia.