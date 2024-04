Rywale Kaczyńskiego muszą zamilknąć. "Wlał im beton do ust"

Pogłoski o śmierci PiS-u są przedwczesne - stwierdził podczas wieczoru wyborczego Jarosław Kaczyński. - To prawda? - z takim pytaniem Paweł Pawłowski, prowadzący program "Newsroom" w WP, zwrócił się do swojego gościa, prof. Marka Migalskiego z Uniwersytetu Śląskiego. - Pełna zgoda, tak należy czytać wyniki wyborów samorządowych. Przypomnę, że PiS wygrało po raz kolejny z Platformą. To nie jest tylko bon mot, to jest rzeczywiście ósme, czy dziewiąte zwycięstwo z rzędu - ocenił prof. Migalski. Jego zdaniem i Jarosław Kaczyński, i politycy PiS mają powody do zadowolenia. - Ci, którzy szykowali się na jakąś rebelię, na jakieś rozliczenia Jarosława Kaczyńskiego, jako lidera tego obozu, muszą po prostu zamilknąć. Tym wynikiem Kaczyński wlał im beton do ust, muszą schować swoje ambicje, bo Kaczyński pokazał, że nadal jest w grze, PiS jest nadal najsilniejszą partią polityczną w Polsce, z pełnymi szansami na zwycięstwo w wyborach do europarlamentu, z jakimiś szansami na zachowanie swojego przedstawiciela w Pałacu Prezydenckim i na powrót do władzy za trzy i pół roku - stwierdził prof. Marek Migalski.

Rozwiń