Ryszard Terlecki o głosowaniu ws. budżetu UE: będzie dyscyplina

Na uwagę, że Solidarna Polska zapowiedziała głosowanie przeciwko ustalenio m szczytu UE , polityk odparł: "Ja nie wierzę w to, żeby część naszego obozu, czyli Solidarna Polska, dążyła do zerwania koalicji".

Budżet UE. Janusz Kowalski: premier zgodził się na rozporządzenie, które pozwoli odbierać Polsce suwerenność

Zachowanie polityków Solidarnej Polski Terlecki określił jako swojego rodzaju "grę medialną". - Skoro rozmawiamy o tym po raz kolejny, a rozpad Zjednoczonej Prawicy - co wróżą nam wrogowie - nie nastąpił, to znaczy, że to nie jest tak groźne zjawisko, jak mogłoby się wydawać z relacji mediów czy prasy - stwierdził wicemarszałek Terlecki.