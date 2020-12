Zbigniew Ziobro o budżecie UE: "my tej sprawy nie odpuścimy"

Zobacz też: Szczyt UE. Jarosław Gowin o wpisie Zbigniewa Ziobry. "Ocena jaskrawo nietrafna"

Zbigniew Ziobro o tarciach w koalicji. Krytykuje opozycję

I dodał: "my tej sprawy nie odpuścimy". - To rozporządzenie łamie traktaty europejskie - podkreślił Ziobro. Jak zapewnił, Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na dobru Polski, ale jest między nimi "zasadnicza różnica" w tej kwestii. Przyznał też, że lepiej, gdy "jest ta preambuła, niż gdyby jej nie było".

Ziobro podkreślił, że to Solidarna Polska przekonała premiera do użycia groźby weta i wynegocjował "pewną polityczną deklarację". I dodał, że dla SP ważniejsze jest wyrażanie swojego zdania niż "bycie w rządzie".

- Jeżeli ktoś postawi nam warunek, że musimy zmienić zdanie, bo jak nie to was wyrzucimy, to my nie zmienimy zdania i wtedy nie będzie koalicji z nami. Może będzie z kimś innym, ale my nie zmienimy zdania w tej sprawie - dodał.