Ryszard Terlecki o Donaldzie Tusku. Mocna odpowiedź Bartosza Arłukowicza

- Uważam, że Donald Tusk jest politykiem niezwykle silnym, który potrafi wygrywać wybory. Ma jedną cechę, która jest niezwykle ważna w tym czasie - zdolność jednoczenia środowisk. To jest potrzebne przed wyborami. Uważam, że Donald Tusk jest potrzebny polskiej polityce - mówił europoseł PO Bartosz Arłukowicz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Odniósł się również do najnowszego felietonu wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego w "Dzienniku Polskim" poświęconemu powrotowi Tuska do polskiej polityki. - Obserwujemy nasilony upadek Terleckiego. To prostactwo polityczne, którym on się kieruje i pokazuje publiczne, jest męczące i nużące - stwierdził Arłukowicz.