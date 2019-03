Ryszard Legutko zapewnia, że rośnie liczba sojuszników PiS w PE. "Umacniamy się"

Polityk PiS jest przekonany, że po eurowyborach dotychczasowy obraz Brukseli mocno się zmieni. Ocenia, że do sojuszu z PiS mogą przystąpić ugrupowania z Hiszpanii, Włoch, Węgier, a nawet Francji.

- Są też partie, których nie ma w PE, a które zgłosiły chęć przystąpienia do EKR. Ich pozycja umacnia się w krajach członkowskich. To jest przede wszystkim hiszpański Vox, holenderskie Forum na rzecz Demokracji, czy francuskie Powstań Francjo. Z nimi wszystkimi mamy uzgodnienia, a z niektórymi osobiście podpisałem deklaracje o współpracy - powiedział Polskiemu Radiu Legutko.

- Orban ma wielu wrogów w Europejskiej Partii Ludowej, do której należy. Trudno ocenić, czy znajdzie się poza grupą. Nie jest to do końca jasne. Gdyby jednak znalazł się poza tą rodziną polityczną, to pierwszą grupą, do której powinien się zwrócić jest EKR - dodał wiceprzewodniczący tego ugrupowania.