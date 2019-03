Prof. Legutko mocno ws. brexitu. "Tusk jest całkowicie zależny od elit unijnych"

Nie milkną echa po jednym z najważniejszych szczytów w historii UE. - Donald Tusk śpiewa na melodię unijnych elit i spełnia ich życzenia. Jak trzeba się srożyć to się sroży, jeżeli trzeba być łagodnym, wtedy się uśmiecha i jest miły - ocenia europoseł PiS prof. Ryszard Legutko.

Teraz oliwy do ognia dodaje Ryszard Legutko. Polityk zasiadający w Parlamencie Europejskim od 2009 roku i współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ocenia, że interesem Donalda Tuska jest wyłącznie "wpisywanie się w politykę Unii Europejskiej".

- Dlatego naciska na twardy brexit, który zmierza do ukarania Wielkiej Brytanii i dania jej nauczki. Dzieje się tak, ponieważ Donald Tusk jest całkowicie zależny od elit unijnych - ocenia w rozmowie z portalem wpolityce.pl Legutko.

- Śpiewa na ich melodię i spełnia ich życzenia. Jak trzeba się srożyć to się sroży, jeżeli trzeba być łagodnym, wtedy się uśmiecha i jest miły. Teraz widocznie są dyrektywy, żeby się srożyć, więc Tusk robi co trzeba. Ma taką mimikrę - dodaje europoseł PiS.

Przypomnijmy, że mimikra, to zgodnie z definicją języka polskiego "upodobnienie się do innego gatunku, zwykle w celach obronnych". Zjawisko to jest szczególnie popularne wśród owadów.