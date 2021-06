Ryszard Czarnecki z PiS skrytykował szefa MSZ Niemiec

Szef MSZ Niemiec, Heiko Maas stwierdził, że w Unii Europejskiej musi zniknąć prawo weta, które przysługuje każdemu z państw członkowskich. - Nie możemy dłużej pozwalać na to, by być zakładnikami tych, którzy swoim wetem paraliżują europejską politykę zagraniczną - ocenił Maas. W programie "Newsroom WP" do tej wypowiedzi odniósł się Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS podkreślił, że stawia ona pod znakiem zapytania całą ideę wspólnoty europejskiej. - Jestem absolutnym przeciwnikiem tego, co powiedział niemiecki minister - stwierdził Czarnecki. Polityk zaznaczył, że zniesienia prawa weta "byłoby początkiem końca Unii". - Tendencje odśrodkowe w UE, by się wtedy bardzo wzmogły. Wiele krajów na pewno nie mogłoby się pogodzić z dyktatem dwóch państw - Niemiec i Francji - bo do tego, by się to sprowadzało - podkreślił europoseł.