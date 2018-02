Ryszard Czarnecki: PO i PSL mają przewagę, bo dołączyli do nich komuniści

Wiceprzewodniczący PE powiedział, że nie przeprosi europosłanki PO Róży Thun. - Po raz pierwszy w historii Parlament rozstrzyga wewnętrzny spór kraju członkowskiego - mówi.

Europarlamentarzysta PiS uważa, że jego wypowiedź dotycząca porównania europosłanki do szmalcownika, jest tylko pretekstem do odwołania go z funkcji zastępcy szefa PE. - Do tej pory kary były nakładane za wypowiedzi w Brukseli - wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem 24.