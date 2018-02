Ryszard Czarnecki odwołany. Jest reakcja Róży Thun

To za słowa o niej Ryszard Czarnecki stracił stanowisko wiceszefa europarlamentu. Teraz Róża Thun, którą nazwał szmalcownikiem, komentuje decyzję PE. - Politycy PiS żyją w jakimś innym świecie - oceniła.

Co o odwołaniu Czarneckiego sądzi obrażona przez niego Róża Thun? - Posłowie PiS-u obecni tu na sali nie akceptują wspólnych zapisów, przepisów, regulacji i to nam rzeczywiście szkodzi w UE. (...) Jeżeli partia rządząca, przedstawiciele partii rządzącej nie respektują, nie uznają - żyją w jakimś innym świecie - prawa, które tutaj wszystkimi nami rządzi, to rzeczywiście jest to dla Polski w UE bardzo szkodliwe - podkreśliła.

- Myślę, że on by był do przyjęcia dla PE, a to, co naprawdę dziś jest ważne, to nie gry partyjno-polityczne, tylko nasza pozycja w UE i ważne pozycje powinny, jak najwięcej ich powinno być w rękach Polaków, i o to zabiegajmy wszyscy - tłumaczyła.