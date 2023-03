Ryś w oku kamery. Leśnicy zapowiadają: Nadszedł wyjątkowy czas w roku

To nie jest częsty widok w Polsce. Dzięki fotopułapce Nadleśnictwa Baligród w Bieszczadach udało się z blisko podejrzeć rysia. Jak podkreślają leśnicy, to "wyjątkowy czas w roku". Wszystko dlatego, że na pierwszą połowę marca przypada szczyt aktywności godowej tego niesamowitego gatunku. Do sieci trafiło najnowsze nagranie leśników z Bieszczad. Fotopułapka uchwyciła samca tego ściśle chronionego gatunku w Polsce, który wyczuł obecność samicy. Na początku drapieżnik zaczął ocierać się o korzeń drzewa, po chwili ruszył za zapachem potencjalnej partnerki. Rysie to dzikie koty, które ze swoich kryjówek zazwyczaj wychodzą jedynie w nocy. Jednak z powodu amorów potrafią kompletnie stracić głowę. Wówczas można je zobaczyć nawet w trakcie dnia na górskich obszarach leśnych na południu, a także na wschodzie kraju. Rysie w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Te duże dzikie drapieżne koty wpisano do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Szacuje się, że w naszym kraju żyje zaledwie ok. 200 osobników tego gatunku.