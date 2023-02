Ryś kontra wilk. Rzadkie nagranie fińskiej straży granicznej

Te dwa drapieżniki z reguły nie wchodzą sobie w drogę. Jednak głód i instynkt czasami zmuszają je do rywalizacji, co udało się zarejestrować. Tym razem samica rysia nie dała za wygraną i odpędziła samotnego wilka. Do sieci trafiło niezwykłe nagranie prosto z helikoptera fińskiej straży granicznej, na którym widać jak samica rysia i jej dwa młode stały się obiektem zainteresowań wilka. Wygłodniały drapieżnik odłączył się od stada, dlatego miał nadzieję, że wkrótce zaspokoi swój głód. Tymczasem nie spodziewał się, że zostanie w tak agresywny sposób zaatakowany przez matkę młodych. Samica rysia rzuciła się w pogoń za wilkiem, ugryzła go, a ten spłoszył się i już więcej nie próbował atakować. Rzadka walka zwierząt została odkryta, gdy załoga helikoptera straży granicznej wracała z misji testowania nowej kamery termowizyjnej około 20 kilometrów od lotniska w Turku. "Kamera termowizyjna jest wykorzystywana na misjach i do kontroli granicznej. W tym przypadku kamera była testowana w pobliżu bazy na niezaludnionym terenie. Podczas testu zauważono w lesie plamę, za którą podążano" - przekazał Pasi Marttinen, zastępca dowódcy Dywizjonu Lotnictwa Wartowniczego. Nagranie Finów szybko trafiło do sieci i wzbudziło duże zainteresowanie internautów.