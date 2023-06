Szokujące słowa Rydzyka. Mówił o wojnie w Ukrainie

Rydzyk: dopytywał sam papież

Mówili, że Kościół jest bardzo bogaty. To propaganda, to ta druga strona ma olbrzymie pieniądze - mówi ojciec Tadeusz Rydzyk w rozmowie z "Naszym Dziennikiem". Założyciel Radia Maryja i TV Trwam przyznał, że media były jego pragnieniem, odkąd został księdzem. O to, kiedy założy telewizję, miał go nawet dopytywać sam papież.