Rydzyk nie zaszkodzi PiS. Nowy sondaż dobry dla Biedronia

Zaledwie 1 proc. poparcia dla partii tworzonej przez o. Rydzyka - taki wynik sondażu pokazuje, że PiS nie musi - przynajmniej na razie - obawiać się konkurencji z prawej strony sceny politycznej. Z kolei ugrupowanie Biedronia wyprzedziło PSL i SLD.

Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska (27 proc.), a trzecie ex aequo Kukiz'15 oraz nowa partia Roberta Roberta Biedronia - po 7 proc. głosów.

Ostatnie miejsce inicjatywy związanej z redemptorystą z Torunia nie dziwi prof. Rafała Chwedoruka. Politolog uważa, że nie zmieni się to w najbliższym czasie.

- Czasem są takie sondaże, w których jeden oznacza mniej niż zero. Nie ma w Polsce żadnej perspektywy na stworzenie samodzielnego, narodowo-katolickiego bytu - ocenia w rozmowie z "SE" Chwedoruk.

O to, czy partia ludzi związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem może zagrozić ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego, zapytaliśmy też w badaniu na panelu Ariadna. 30 proc. ankietowanych uważa, że to prawdopodobne. Co drugi badany jest przekonany, że takiego ryzyka nie ma i prezes PiS może spać spokojnie.