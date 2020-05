Rybnik. Kobieta wyrzuciła niemowlę przez okno. Wcześniej próbowała z nim popełnić samobójstwo

Wypadek miał miejsce w niedzielę. 34-letnia kobieta wyrzuciła niespełna roczne dziecko przez okno na pierwszym piętrze, kiedy jej mąż na chwilę wyszedł z pokoju. To właśnie mężczyzna wezwał pomoc. Chłopczyk przeżył i ze złamaniami został przewieziony do szpitala. Jego stan jest stabilny.

W poniedziałek prokurator połączył te dwie sprawy i w poniedziałek przedstawił kobiecie dwa zarzuty usiłowania zabójstwa. Przyznała się do wcześniejszego czynu mówiąc jednocześnie, że nie pamięta tego, co wydarzyło się w niedzielę. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla kobiety i sąd przychylił się do niego. Ponieważ podejrzana była wcześniej leczona psychiatrycznie prawdopodobnie trafi na więzienny oddział szpitalny.