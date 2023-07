Ryba z zębami rozłupuje orzechy. Połów 11-latka z USA rozsierdził agencję ochrony przyrody

11-letni Charlie Clinton łowił ryby w pobliskim stawie, kiedy nagle złapał na haczyk zaskakującą rybę. Służby zajmujące się dziką przyrodą stwierdziły, że najprawdopodobniej był to czyjś egzotyczny "pupil", który zbyt szybko urósł i pozbyto się go, wrzucając do stawu.