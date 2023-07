Łowił ryby z ojcem. Nagle Patryk zniknął pod wodą

Zmarły 27-latek mieszkał na co dzień w Chełmży niedaleko Torunia. Był lubianą osobą. - Znałam go. On taki fajny był. Musiało się tam stać coś strasznego, bo przecież trudno w to uwierzyć, ze on wpada do wody i nikt nie może mu pomóc - powiedziała "Super Expressowi" jedna z jego znajomych - Bardzo to przeżywam - dodała kobieta.