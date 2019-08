Rutynowa kontrola zaskoczyła celników. Celnicy zaatakowani gazem

Funkcjonariusze KAS i Straży Granicznej mieli skontrolować bezobsługowy salon gier komputerowych. Gdy weszli do środka, uruchomiły się syreny, a ze środka zaczął wydobywać się gaz pieprzowy. Jeden z celników został ranny.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Krajowej w Elblągu i Straży Granicznej z Braniewa mieli skontrolować bezobsługowy salon gier komputerowych. Rutynowa akcja przeciwko organizatorom nielegalnego hazardu mocno ich zaskoczyła.

Aby wejść do monitorowanego lokalu musieli pokonać zdalnie otwieraną śluzę. Już samo wejście do wnętrza salonu było zabezpieczone kratami - podaje portal gazetaolsztynska.pl. W trakcie inspekcji nagle włączyły się syreny. Funkcjonariusze pokazali do kamer monitoringu swoje legitymacje, aby wyjaśnić cel wizyty.