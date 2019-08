Niemieccy celnicy udaremnili rekordowy przemyt. Kokaina warta miliard euro

Celnicy z Niemiec podczas kontroli w Hamburgu przejęli 4,5 tony kokainy. Ładunek był ukryty w kontenerze, w którym miała znajdować się soja. Funkcjonariusze poinformowali, że narkotyki zostały zniszczone.

Służba celna w porcie w Hamburgu przed dwoma tygodniami przechwyciła 4,5 t czystej kokainy, zadeklarowanej jako ładunek ziaren soi. Jest to bardzo dotkliwy cios dla międzynarodowego handlu narkotykami. Ta czysta kokaina po zmieszaniu z innymi substancjami miałaby wartość rynkową około miliarda euro. Jest to jak do tej pory największy odkryty w RFN jednorazowy przerzut narkotyków.